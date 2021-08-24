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В Кремле оценили меры по сдерживанию цен на продукты

13:46
  • вторник
  • 24 августа 2021

Кабмин держит ситуацию на контроле

Как отметил во вторник в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кабинет министров на постоянной основе занимается темой цен на продукты питания в стране.
ЦБ отметил, что рост цен на продукты замедлился

"Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счет есть прямое поручение президента России", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Саму ситуацию Песков назвал непростой, добавив, что Кремль позитивно оценивает действия правительства.

"Да, безусловно. И об этом говорил президент", - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь.

По его словам, вопрос требует внимания, так как постоянно меняются разные параметры, что требует дополнительных усилий кабмина.

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