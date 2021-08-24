В Кремле оценили меры по сдерживанию цен на продукты

Кабмин держит ситуацию на контроле

Как отметил во вторник в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кабинет министров на постоянной основе занимается темой цен на продукты питания в стране.

"Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счет есть прямое поручение президента России", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Саму ситуацию Песков назвал непростой, добавив, что Кремль позитивно оценивает действия правительства.

"Да, безусловно. И об этом говорил президент", - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь.

По его словам, вопрос требует внимания, так как постоянно меняются разные параметры, что требует дополнительных усилий кабмина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram