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Дмитрий Саблин обсудил с представителями общества инвалидов Солнцева поддержку их деятельности

14:19
  • вторник
  • 24 августа 2021

Москве важно грамотно распределять ресурсы

Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин провел встречу с активистами организации "Всероссийского общества инвалидов" и с их председателем – Натальей Хрущевой.
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"Каждая такая встреча проходит в невероятно теплой и домашней атмосфере, непременно за чашкой чая и очень интересными рассказами совершенно на разные темы", - поделился парламентарий.

Всего в организации числятся 611 человек. Они проводят различные мероприятия, поездки и экскурсии для жителей района с ограниченными возможностями здоровья, а также содействует решению социальных вопросов.

Для господдержки инвалидов нужна более очевидная программа их занятости, отметил гендиректор ООО "МИДЛ" Алексей Придорожный. Предприниматели должны быть заинтересованы в трудоустройстве инвалидов не для галочки, а для повышения производительности труда.

Важно грамотно использовать ресурсы, которые имеет Москва, подчеркнула волонтер программы "Московское долголетие" Наталья Андрусенко.

"Нужно сделать так, чтобы средства, выделяемые на социальную защиту, в том числе поддержку инвалидов расходовались более эффективно и адресно", - заключила она.

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