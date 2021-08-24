В Театре имени Ермоловой поделились планами на новый сезон

На основной сцене состоятся три премьеры

Планы на новый сезон представил художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Об этим сообщается на официальной странице театра в социальной сети Фейсбук.

Так на основной сцене состоятся три премьеры. Данил Чащин откроет сезон спектаклем "Леди Макбет Мценского уезда", в ноябре Олег Долин представит постановку пьесы Шекспира "Двенадцатая ночь, или что угодно", а в январе Талгат Баталов выпустит спектакль "Идеальный Че".

Премьеры будут и на новой сцене. Всё это проходит на фоне скандала вокруг театра. В частности, уволенные ранее актёры выразили недовольство состоянием кадровой политики и репертуаром. Также они обратили внимание на проведение спектаклей, на которые тратятся большие деньги.

В театре уже готовят иски о защите чести и достоинства. Кроме того, в минувшие выходные стало известно, что Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора театра, но остался в качестве художественного руководителя. Причем произошло это еще в июне. Теперь новым директором является Сергей Кузоятов.

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