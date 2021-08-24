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В Театре имени Ермоловой поделились планами на новый сезон

15:48
  • вторник
  • 24 августа 2021

На основной сцене состоятся три премьеры

Планы на новый сезон представил художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Об этим сообщается на официальной странице театра в социальной сети Фейсбук. 

Так на основной сцене состоятся три премьеры. Данил Чащин откроет сезон спектаклем "Леди Макбет Мценского уезда", в ноябре Олег Долин представит постановку пьесы Шекспира "Двенадцатая ночь, или что угодно", а в январе Талгат Баталов выпустит спектакль "Идеальный Че".

Премьеры будут и на новой сцене. Всё это проходит на фоне скандала вокруг театра. В частности, уволенные ранее актёры выразили недовольство состоянием кадровой политики и репертуаром. Также они обратили внимание на проведение  спектаклей, на которые тратятся большие деньги.

В театре уже готовят иски о защите чести и достоинства. Кроме того, в минувшие выходные стало известно, что Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора театра, но остался в качестве художественного руководителя. Причем произошло это еще в июне. Теперь новым директором является Сергей Кузоятов.

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Театр имени Ермоловой
Театр им. Ермоловой
Театр им. Ермоловой
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