Онищенко рассказал о риске заболеть COVID-19 в отпуске в Турции

Эпидпроцесс там идет интенсивнее, чем в России

Первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в отпуск в Турцию.

"Отрыв между [Россией и] Турцией: 7 228 [заболевших] на 100 тыс., у нас - 4 623. Это то, куда мы стремимся поехать, до сих пор это стремление не отпало у наших граждан", - сказал парламентарий (цитата по ТАСС).

По его словам, в Турции эпидпроцесс идет на 60% интенсивнее.

"Перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги на южном берегу Черного моря не стоит того", - считает Онищенко.

В качестве альтернатив отдыху в Турции он назвал путешествие по России и дачный участок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram