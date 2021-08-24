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Онищенко рассказал о риске заболеть COVID-19 в отпуске в Турции

14:21
  • вторник
  • 24 августа 2021

Эпидпроцесс там идет интенсивнее, чем в России

Первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в отпуск в Турцию.
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"Отрыв между [Россией и] Турцией: 7 228 [заболевших] на 100 тыс., у нас - 4 623. Это то, куда мы стремимся поехать, до сих пор это стремление не отпало у наших граждан", - сказал парламентарий (цитата по ТАСС).

По его словам, в Турции эпидпроцесс идет на 60% интенсивнее.

"Перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги на южном берегу Черного моря не стоит того", - считает Онищенко.

В качестве альтернатив отдыху в Турции он назвал путешествие по России и дачный участок.

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