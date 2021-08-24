Федеральную трассу перекрыли из-за природного пожара

Водители едут по объездному пути

Федеральная трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара.

Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе ФКУ "Уралуправтодор". Лесной пожар вплотную подошел к дороге.

Движение закрыли на 320-м километре трассы около горы Волчиха в Свердловской области. Водителей отправляют по объездному пути через Первоуральск.

На Урале сейчас стоит аномальная жара, больше двух недель в регионе не было осадков. Горят более 3,5 тысячи гектар леса.

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