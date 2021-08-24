Производство "КовиВака" увеличат в два раза

Произойдет это с октября
Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал в эфире "России-24" о дальнейших планах по производству разработанной в учреждении вакцины от коронавируса "КовиВак".
Как уточнил специалист, в центре произошло "техническое перевооружение" - были получены два реактора. Они уже используются.
"Мы рассчитываем на то, что с октября мы сможем рассчитывать минимум на удвоение производства, до 2,5 миллионов доз вакцины "КовиВак" в месяц. Это будет ясно в конце сентября", - отметил Ишмухаметов.
"КовиВак" - один из четырех отечественных препаратов для профилактики COVID-19. Это цельновирионная вакцина с убитым (инактивированным) вирусом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram