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Производство "КовиВака" увеличат в два раза

14:48
  • вторник
  • 24 августа 2021

Произойдет это с октября

Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал в эфире "России-24" о дальнейших планах по производству разработанной в учреждении вакцины от коронавируса "КовиВак".
Центр Чумакова ведет переговоры по одобрению "КовиВака" за рубежом

Как уточнил специалист, в центре произошло "техническое перевооружение" - были получены два реактора. Они уже используются.

"Мы рассчитываем на то, что с октября мы сможем рассчитывать минимум на удвоение производства, до 2,5 миллионов доз вакцины "КовиВак" в месяц. Это будет ясно в конце сентября", - отметил Ишмухаметов.

"КовиВак" - один из четырех отечественных препаратов для профилактики COVID-19. Это цельновирионная вакцина с убитым (инактивированным) вирусом.

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