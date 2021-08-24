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Венгрия оценила возможность выхода из Евросоюза

15:33
  • вторник
  • 24 августа 2021

Будапешт рассчитывает на продолжение дискуссий внутри ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник рассказал, как в Будапеште смотрят на возможность выхода из Евросоюза.
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"Членство в ЕС - это для Венгрии вообще не вопрос. Венгрия является и будет являться членом ЕС", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Венгрия заинтересована в сильном Европейском союзе.

По словам Сийярто, его страна рассчитывает на продолжение дискуссий внутри ЕС.

"Это основа демократии", - уточнил он.

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