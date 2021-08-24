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Объявлены сроки выпуска "Спутника V" в Венгрии

15:20
  • вторник
  • 24 августа 2021

Технологии Россия передаст до конца года

Производство российской вакцины "Спутник V" в Венгрии начнется к концу 2022 года. Все необходимые технологии Будапешт рассчитывает получить уже в этом году, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
Венгрия решила производить российскую вакцину "Спутник V"

"К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии. А с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцину "Спутник V", - заявил Сийярто на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Цех по производству "Спутника V", как сообщил венгерский министр, будет построен в городе Дебрецен". Сийярто убежден, что производство российского препарата позволит снизить уязвимость страны. Кроме того, Будапешт извлечет экономическую выгоду, поставляя вакцину от коронавируса на зарубежные рынки, передает ТАСС.

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