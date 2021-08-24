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Собянин: жестких ограничений в школах к 1 сентября не планируется

15:28
  • вторник
  • 24 августа 2021

Учебный год в столичных школах начнется традиционно

В столице не планируется вводить к 1 сентября жесткие ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"Есть, конечно, требования, связанные с распределением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее. Ничего не заменит очного общения учащихся и учителей. Мы сделаем все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год", - приводит ТАСС слова Собянина.

Ранее Собянин рассказал, что учебный год в столичных школах стартует традиционно - с первого звонка. Удаленных занятий не планируется. По словам мэра, всего в московском регионе привилось порядка 80% учителей.

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