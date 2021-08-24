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Лидер талибов тайно принял директора ЦРУ

15:55
  • вторник
  • 24 августа 2021

Предполагают, что обсуждались сроки эвакуации

Тайные переговоры с одним из лидеров запрещенной в России организации "Талибан" провел директор ЦРУ Уильям Бернс. Собеседником главного американского разведчика стал глава политического офиса радикального движения Абдул Гани Барадар.
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Информацию о встрече сообщило со ссылкой на высокопоставленных чиновников в США издание The Washington Post. По его данным, встреча прошла 23 августа в Кабуле. Предполагают, что стороны обсуждали вопросы, связанные с приближением крайнего срока эвакуации американских военных и союзников из числа афганских граждан — 31 августа. В ЦРУ эти сообщения комментировать отказываются.

Авторы статьи отметили иронию самого факта переговоров между главой ЦРУ и Барадаром. В 2010 году сотрудники разведуправления участвовали в операции по пленению талиба.

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