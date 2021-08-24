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Путин назвал программу "Единой России" народной

17:50
  • вторник
  • 24 августа 2021

Ее соавторами стали жители практически всех регионов страны

В Москве во вторник начался второй этап предвыборного съезда "Единой России". На нем присутствуют 400 делегатов. Ключевым вопросом повестки заседания станет принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, сообщает "ТВ Центр".
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Первый этап съезда, напомним, состоялся 19 июня. По предложению Владимира Путина пятерку лидеров списка "Единой России" возглавил министр обороны Сергей Шойгу. В нее также вошли глава МИДа Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Московский список возглавил Сергей Собянин. Президент принимает участие и в сегодняшнем пленарном заседании.

"Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы "Единой России", и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной", - заявил Путин.

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