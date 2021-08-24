Путин назвал программу "Единой России" народной

Ее соавторами стали жители практически всех регионов страны

В Москве во вторник начался второй этап предвыборного съезда "Единой России". На нем присутствуют 400 делегатов. Ключевым вопросом повестки заседания станет принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, сообщает "ТВ Центр".

Первый этап съезда, напомним, состоялся 19 июня. По предложению Владимира Путина пятерку лидеров списка "Единой России" возглавил министр обороны Сергей Шойгу. В нее также вошли глава МИДа Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Московский список возглавил Сергей Собянин. Президент принимает участие и в сегодняшнем пленарном заседании.

"Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы "Единой России", и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной", - заявил Путин.

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