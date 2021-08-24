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В ООН призвали Польшу принять мигрантов

18:09
  • вторник
  • 24 августа 2021

Пускать к себе беженцев европейские страны не спешат

В Польше сразу несколько военных объектов переоборудовали в охраняемый центр для нелегальных мигрантов. На такой шаг польские власти заставил пойти наплыв беженцев, сообщает "ТВ Центр".

Десятки человек, которые бегут из своих стран из-за вооружённых конфликтов, уже две недели остаются заблокированными на границе Польши с Белоруссией. Оттуда они нелегально пытались прорваться на территорию ЕС.

Во вторник в ООН призвали Варшаву принять этих людей. Не лучше ситуация и в соседней Литве. Пускать к себе мигрантов европейские страны не спешат, несмотря на все заявления из Брюсселя. Хвалёная европейская солидарность не работает, когда речь идёт о прибытии тысяч беженцев из горячих точек планеты.

Дания и Швеция категорически отказались пускать к себе нелегалов из Афганистана. А канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена сосредоточится на оказании помощи уже прибывшим. Многие мигранты хотели бы попасть в Турцию. Однако, по словам президента Эрдогана, республика не может и не хочет быть складом беженцев для Европы.

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