В инцидентах с электросамокатами в Москве пострадали свыше 60 человек

Двое погибли

Двое погибших, 57 травмированных – таковы последствия инцидентов с электросамокатами в столице. В Москве за семь месяцев текущего года зафиксировано 55 ДТП с участием этих средств передвижения.

"За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель МВД отметила, что почти 80% подобных аварий произошли на пешеходных переходах. Также ДТП с электросамокатами часто происходят во дворах жилых домов, либо при выезде из них, передает "Интерфакс".

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