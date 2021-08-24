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Акция в поддержку Крыма прошла у здания посольства Украины в Москве

16:25
  • вторник
  • 24 августа 2021

Саммит "Крымская платформа" состоялся в Киеве 23 августа

У здания посольства Украины в Москве прошла акция в знак протеста против "Крымской платформы". Об этом сообщает во вторник АГН "Москва".

Таким образом участники мероприятия напомнили Киеву, что Крым является частью России.

Саммит "Крымская платформа" по инициативе украинских властей прошел в Киеве 23 августа. К участию были приглашены США, Великобритания, а также страны Евросоюза.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала Владимиру Зеленскому не позориться. По ее словам, не следует называть мероприятия в честь чужих населенных пунктов.

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Акция в знак протеста против проведения в Киеве саммита "Крымская платформа"
Акция в знак протеста против проведения в Киеве саммита "Крымская платформа"
Акция в знак протеста против проведения в Киеве саммита "Крымская платформа"
Акция в знак протеста против проведения в Киеве саммита "Крымская платформа"
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