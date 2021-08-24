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СК обнаружил сотрудников с COVID-19 в детском лагере в Ярославской области

16:59
  • вторник
  • 24 августа 2021

Они контактировали более чем с сотней детей

Проверку проводят следователи в детском лагере "Орленок" в Переславле-Залесском Ярославской области. Четверо сотрудников лагеря продолжали работать, несмотря на положительные ПЦР-тесты на коронавирус.
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"Ростовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области организована доследственная проверка по факту допуска к работе с детьми в лагере "Орленок" Ярославской области сотрудников с положительными тестами на коронавирус", - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

В сообщении отмечается, что четверо сотрудников были допущены к работе с детьми до того, как были получены результаты исследования. Позже выяснилось, что ПЦР-тесты были положительными. За это время работники контактировали с 15 сотрудниками центра "Орленок" и 115 детьми, передает ТАСС.

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