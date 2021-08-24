Аргентина готова участвовать в испытаниях "Спутника V" на подростках

Новая партия вакцины прибыла из России

Новая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Аргентину. Также в Буэнос-Айрес доставили 500 литров активного вещества, которые передадут аргентинской лаборатории Richmond – она производит российский препарат на территории республики.

Этим же рейсом вернулась из Москвы глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти. Она сообщила, что ее ведомство рассматривает возможность участия в клинических испытаниях "Спутника V" среди подростков.

"В России мы встретились с представителями Российского фонда прямых инвестиций, с которыми обсудили не только поставки вакцин и сроки вакцинации, но и проведение совместных клинических испытаний", - заявила Висотти журналистам.

Министр отметила, что идет работа над комбинацией вакцин, и Минздрав имеет возможность провести испытания российского препарата среди подростков. Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V", напоминает ТАСС.

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