В Москве эта технология используется давно

Эксперты компании Deloitte предрекли используемой в онлайн-голосовании технологии блокчейн большое будущее.

"В Москве эта технология используется уже не первый год, в частности, в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", - отметили специалисты по результатам глобального исследования.

Как выяснилось, более 80% опрошенных считают, что технология блокчейн - это уже полноценная часть нашей жизни. "Руководителям остается только решить, когда и как их организации начнут использовать цифровые активы и новую глобальную финансовую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, электронное голосование в Москве уже плотно вошло в жизнь горожан и никуда из нее не денется. "За этими технологиями уже даже не будущее - это настоящее", - поясняется в сообщении.

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