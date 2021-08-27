Новые выплаты и дорожные знаки: какие изменения ждут россиян с 1 сентября

Не пропустите выборы в Госдуму

С началом учебного года и послеотпускной рабочей суеты важно не пропустить изменения, которые вступят в силу с 1 сентября. ТВЦ.RU предлагает ознакомиться с самыми значимыми из них.

Учебный год в условиях коронавируса

Новый учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября в привычной форме – очно, но при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности.

Торжественные линейки по случаю Дня знаний пройдут в особом режиме. Каждый регион определит его сам в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей", - объяснили в Роспотребнадзоре.

Что касается вакцинации студентов, то она остается добровольной. Принуждение к прививке от коронавируса, в том числе при поселении в общежития, недопустимо, отметил министр высшего образования Валерий Фальков.

Новый порядок платы больничного

Больничный по уходу за ребенком до восьми лет с сентября будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа. Деньги выплатит не работодатель, а Фонд социального страхования (ФСС). По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на эти нужды правительство выделило почти один миллиард рублей.

Дополнительные деньги пенсионерам и военным

В сентябре все российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Подавать отдельное заявление на выплату не нужно: ее начислят автоматически на карту или на почту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пенсия "подъедается инфляцией" поэтому необходимо выплатить людям дополнительные деньги.

Кроме того, единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей получат российские военнослужащие. Количество звезд на погонах не имеет значения.

Выборы в Госдуму

В сентябре состоятся выборы в Госдуму восьмого созыва. Списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. В нескольких российских регионах пройдут выборы главы субъекта и депутатов законодательных собраний.

По решению Центральной избирательной комиссии выборы будут проходить три дня – с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно лично на избирательном участке, дома и онлайн (доступно для жителей Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей).

"Гаражная амнистия"

С 1 сентября 2021 и до 1 сентября 2026 года владельцы гаражей смогут в упрощенном порядке оформить в собственность гараж, но только если это капитальное строение, и земельный участок под ним.

Чтобы воспользоваться "гаражной амнистией", необходимо подтвердить, что земля под гараж выделялась гражданину лично либо через гаражный кооператив.

Новый порядок обжалования штрафов

С 1 сентября российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы, выписанные по камерам видеонаблюдения, не выходя дома.

Формально отправить жалобу через онлайн-приемную водители могли и раньше. Но в ГИБДД их часто игнорировали, так как подобные обращения рассматривать были не обязаны. Теперь, если жалоба на штраф подана через сайт Госуслуг, ее обязаны будут рассмотреть.

100 тысяч рублей за прививку

С 1 сентября в России стартует денежный розыгрыш среди вакцинировавшихся от коронавируса. Всего определят 1 000 победителей, каждый получит по 100 тысяч рублей. Акция завершится 1 декабря 2021 года. Победителей определят с помощью алгоритма случайной выборки. О выигрыше можно будет узнать на портале Госуслуг.

Изменения в дорожных знаках

С 1 сентября произойдут изменения для автомобилистов. Дорожный знак 8.23 "Фотовидеофиксация" с 1 сентября исчезнет с автодорог, его заменит знак 6.22.

Отличия знака 6.22 от 8.23 заключается в том, что он не сообщает о конкретном наличии камер, а обозначает возможность их наличия в населенном пункте.

Табличку установят при въезде в населенный пункт за 150-300 метров до зоны контроля. Его действие будет распространяться на весь населенный пункт.

"Пушкинская карта" для молодежи

С 1 сентября в России по инициативе президента Владимира Путина стартует культурная программа "Пушкинская карта". Это специальная банковская карта, с помощью которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в музеи, театры и концертные залы по всей стране за государственный счет.

Подать заявку можно на портале Госуслуг, в 2021 году на счет зачислят 3 тысячи рублей. В следующем году сумму планируют увеличить.

Новые правила проезда в поездах

С 1 сентября начинают действовать новые правила проезда пассажиров и провоза багажа в поездах.

Пассажиры смогут покупать билеты через приложения перевозчика или владельца железнодорожной инфраструктуры. Для авторизации необходимо иметь учетную запись на Госуслугах. Кроме того, россияне смогут сдавать в кассу билет, восстановленный взамен потерявшегося.

С первого дня осени заболевших запретят снимать с поезда. Ранее таких пассажиров можно было высадить по решению медработников на ближайшей станции, где есть медпункт.

Новый документ также уточняет сроки, в которые получателю надо успеть забрать отправленный ему груз. Ранее на это давалось 30 дней со дня прибытия, теперь уточнили, что считаются именно календарные дни. Поэтому, рассчитывая время, нужно учитывать и выходные, и праздники.

Трудовые книжки и дистанционка

В приказ Минтруда о трудовых книжках с 1 сентября будет включен пункт о дистанционных работниках. Теперь они могут направить работодателю свою трудовую книжку заказным письмом с уведомлением — и тот должен будет ее вести так же, как на офисного работника.

С началом осени также отменяется необходимость знакомить сотрудников под подпись с каждой записью, которую работодатель вносит в трудовую книжку.

Электронное свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти начнут выдавать в электронном виде. Родственники дают согласие на создание документа, после чего его отправят в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а затем в ЗАГС для регистрации.

Выдача документов в электронном виде позволит создать единую базу медицинских свидетельств о смерти, что упростит обмен данными между ведомствами.

Маркировка молока

С 1 сентября вводится обязательная маркировка молочной продукции со сроком годности более 40 суток. Благодаря ей россияне смогут точно знать, есть ли "долгоиграющие компоненты" в молоке или нет.

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