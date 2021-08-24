Заявки на участие в электронном голосовании подали миллион москвичей

Регистрация стартовала 2 августа

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) всего за три недели подали уже миллион жителей столицы. Об этом во вторник на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил преимущества такого голосования. Это не только быстро и удобно, но также безопасно и надежно.

В столице регистрация на дистанционное электронное голосование стартовала 2 августа. Принять участие в нем смогут зарегистрированные в Москве граждане России, которым на день голосования исполнится 18 лет.

Кроме того, нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Подробная информация об участии в ДЭГ доступна по ссылке.

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