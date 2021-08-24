ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заявки на участие в электронном голосовании подали миллион москвичей

18:05
  • вторник
  • 24 августа 2021

Регистрация стартовала 2 августа

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) всего за три недели подали уже миллион жителей столицы. Об этом во вторник на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил преимущества такого голосования. Это не только быстро и удобно, но также безопасно и надежно.

В столице регистрация на дистанционное электронное голосование стартовала 2 августа. Принять участие в нем смогут зарегистрированные в Москве граждане России, которым на день голосования исполнится 18 лет.

Кроме того, нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Подробная информация об участии в ДЭГ доступна по ссылке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Тестирование системы дистанционного электронного голосования
Тестирование системы дистанционного электронного голосования
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.