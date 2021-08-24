Талибы объявили о запрете на эвакуацию из страны после 31 августа

В аэропорт пропускают только иностранцев

Желающие покинуть Афганистан должны это сделать не позднее 31 августа. После этой даты "Талибан" (запрещенная в России организация) не допустит никаких операций по эвакуации, заявил представитель радикального движения Забихулла Муджахид.

"Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа", - сказал Муджахид на пресс-конференции в Кабуле.

По словам представителя талибов, боевики блокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, пропускают только иностранцев. Ранее же сообщалось, что в аэропорт могут попасть и имеющие документы для выезда из страны афганцы. Муджахид назвал происходящее в воздушной гавани Кабула "мучительным зрелищем. Он заявил, что американцам не следует призывать афганцев покинуть страну не следует призывать афганцев покинуть страну, передает ТАСС.

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