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Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное

22:15
  • вторник
  • 24 августа 2021

О чем говорил президент?

Во вторник Владимир Путин внес ряд новых предложений, выступая на пленарном заседании второго этапа предвыборного съезда "Единой России". Ключевым вопросом его повестки стало принятие программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Президент отметил, что ее соавторами стали граждане всей страны. Поэтому эту программу, безусловно, можно назвать народной.

Путин заявил о недопустимости принуждения к вакцинации
Путин назвал программу "Единой России" народной

400 делегатов из всех регионов нашей страны. Это второй этап предвыборного съезда "Единой России". На первом, в июне, партия утвердила список кандидатов. Почти все лето единороссы через свои региональные приемные и интернет собирали инициативы граждан. Чтобы, наконец, сегодня представить свою народную предвыборную программу.

Ее соавторами, подчеркнул во вторник Владимир Путин, по сути, стали более полутора миллионов россиян. Столько поступило предложений, а потому и ответственность колоссальная.

"Мы с вами много раз говорили на эту тему, я еще раз хочу повторить свою позицию: одно дело – написать что-то важное, правильное и красиво написать, и другое дело – исполнить. До сих пор у "Единой России" получалось это", - отметил Путин.

Буквально несколько дней назад Владимир Путин анонсировал единовременную выплату пенсионерам, пандемия ощутимо ударила по их доходам, а уже сегодня глава государства подписал соответствующий указ. Деньги люди получат в сентябре.

"Подчеркну: выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам – и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД, и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок", - заявил Путин.

То же самое касается военных. В ближайшие два года их зарплаты будут проиндексированы выше уровня инфляции. А размер единовременной выплаты, предложенной президентом, решили сделать 15 тысяч рублей.

"Поэтому уверен, что старшие офицеры военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организации — это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение "товарищ". Пусть выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. Все равны должны быть в данном случае, как в бане. Предлагаю также распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов", - сообщил Путин.

Многие военные пенсионеры помнят советскую операцию в Афганистане. Как с гордо поднятыми знаменами, в отличие от фактически сбежавших американцев, покидали эту страну.

"Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более, втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит. У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки. Могу сказать, что у нас есть прежде всего - надежно защитить Россию, наших граждан от угрозы международного терроризма, а она, к сожалению, сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться. Кому-то может показаться, что подобные угрозы уже миновали и вообще "были давно и не у нас". Напомню, это было совсем не так давно и именно у нас. На Северном Кавказе шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов. И если бы мы не разгромили их, не дали бы им сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни, других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле", - заявил Путин.

И объединяет людей, продолжает Владимир Путин, национальная идея. "Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей - по сути, и должна быть вот этим образом будущего России", - сказал Путин.

Выплату к 1 сентября уже получили родители более 20 миллионов российских школьников. У некоторых, впрочем, деньги банки тут же списали в счет погашения долгов. Законодательный пробел Путин попросил незамедлительно устранить депутатов уже нового созыва Думы. А пока призвал банки исходить из того, что выплаты защищены указом президента.

"Предлагаю закрепить в законодательстве требования о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Сделать это нужно задним числом, то есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть, это их законные деньги, с учетом их чистой прибыли они сделают это легко!" – сказал Путин.

Президентскими инициативами дополнят программу партии, заявил ее председатель Дмитрий Медведев. В зале также Сергей Собянин - он возглавляет Московский список единороссов на выборах и первая пятерка списка федерального. Среди них главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Путин поблагодарил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом. И назвал вакцинацию главным оружием с пандемией.

"Никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более, недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям", - заявил Путин.

24 миллиарда рублей дополнительно выделят на борьбу с лесными пожарами. 340 - на обновление российской авиации, в том числе санитарной. На год продлевается мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, активно решают вопрос с бесплатной газификацией. Регионам помогут и с расселением ветхого и аварийного жилья.

"Нам нужно не только поддержать те субъекты РФ, которые активно переселяют из авариных домов, но и запустить новую программу, полностью согласен с предложение "ЕР", по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года", - сказал Путин.

Владимир Путин призвал единороссов сохранять преемственность в работе уже в новом созыве Думы, отметив при этом, что в партии много новых лиц, на которых действительно можно положиться.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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