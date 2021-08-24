Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное

О чем говорил президент?

Во вторник Владимир Путин внес ряд новых предложений, выступая на пленарном заседании второго этапа предвыборного съезда "Единой России". Ключевым вопросом его повестки стало принятие программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Президент отметил, что ее соавторами стали граждане всей страны. Поэтому эту программу, безусловно, можно назвать народной.

400 делегатов из всех регионов нашей страны. Это второй этап предвыборного съезда "Единой России". На первом, в июне, партия утвердила список кандидатов. Почти все лето единороссы через свои региональные приемные и интернет собирали инициативы граждан. Чтобы, наконец, сегодня представить свою народную предвыборную программу.

Ее соавторами, подчеркнул во вторник Владимир Путин, по сути, стали более полутора миллионов россиян. Столько поступило предложений, а потому и ответственность колоссальная.

"Мы с вами много раз говорили на эту тему, я еще раз хочу повторить свою позицию: одно дело – написать что-то важное, правильное и красиво написать, и другое дело – исполнить. До сих пор у "Единой России" получалось это", - отметил Путин.

Буквально несколько дней назад Владимир Путин анонсировал единовременную выплату пенсионерам, пандемия ощутимо ударила по их доходам, а уже сегодня глава государства подписал соответствующий указ. Деньги люди получат в сентябре.

"Подчеркну: выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам – и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД, и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок", - заявил Путин.

То же самое касается военных. В ближайшие два года их зарплаты будут проиндексированы выше уровня инфляции. А размер единовременной выплаты, предложенной президентом, решили сделать 15 тысяч рублей.

"Поэтому уверен, что старшие офицеры военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организации — это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение "товарищ". Пусть выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. Все равны должны быть в данном случае, как в бане. Предлагаю также распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов", - сообщил Путин.

Многие военные пенсионеры помнят советскую операцию в Афганистане. Как с гордо поднятыми знаменами, в отличие от фактически сбежавших американцев, покидали эту страну.

"Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более, втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит. У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки. Могу сказать, что у нас есть прежде всего - надежно защитить Россию, наших граждан от угрозы международного терроризма, а она, к сожалению, сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться. Кому-то может показаться, что подобные угрозы уже миновали и вообще "были давно и не у нас". Напомню, это было совсем не так давно и именно у нас. На Северном Кавказе шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов. И если бы мы не разгромили их, не дали бы им сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни, других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле", - заявил Путин.

И объединяет людей, продолжает Владимир Путин, национальная идея. "Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей - по сути, и должна быть вот этим образом будущего России", - сказал Путин.

Выплату к 1 сентября уже получили родители более 20 миллионов российских школьников. У некоторых, впрочем, деньги банки тут же списали в счет погашения долгов. Законодательный пробел Путин попросил незамедлительно устранить депутатов уже нового созыва Думы. А пока призвал банки исходить из того, что выплаты защищены указом президента.

"Предлагаю закрепить в законодательстве требования о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Сделать это нужно задним числом, то есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть, это их законные деньги, с учетом их чистой прибыли они сделают это легко!" – сказал Путин.

Президентскими инициативами дополнят программу партии, заявил ее председатель Дмитрий Медведев. В зале также Сергей Собянин - он возглавляет Московский список единороссов на выборах и первая пятерка списка федерального. Среди них главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Путин поблагодарил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом. И назвал вакцинацию главным оружием с пандемией.

"Никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более, недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям", - заявил Путин.

24 миллиарда рублей дополнительно выделят на борьбу с лесными пожарами. 340 - на обновление российской авиации, в том числе санитарной. На год продлевается мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, активно решают вопрос с бесплатной газификацией. Регионам помогут и с расселением ветхого и аварийного жилья.

"Нам нужно не только поддержать те субъекты РФ, которые активно переселяют из авариных домов, но и запустить новую программу, полностью согласен с предложение "ЕР", по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года", - сказал Путин.

Владимир Путин призвал единороссов сохранять преемственность в работе уже в новом созыве Думы, отметив при этом, что в партии много новых лиц, на которых действительно можно положиться.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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