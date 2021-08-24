ЦИК исключил 8 кандидатов из списков ЛДПР, "Новых людей" и "Яблока"

Выборы пройдут в сентябре

Во вторник Центризбирком исключил 8 кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков ЛДПР, партии "Новые люди" и "Яблока". Либерал-демократы отозвали одного человека, "яблочники" - трех. Четыре фамилии вычеркнули из списка "Новые люди". Все решения принимались высшими партийными органами. Выборы, напомним, пройдут в течение трех дней - 17, 18, 19 сентября. Проголосовать можно по месту фактического пребывания и с помощью системы "Мобильный избиратель". А в семи регионах разрешается сделать выбор дистанционно. Так, в Москве для электронного голосования зарегистрировались уже миллион человек.

Трое из восьми снятых с выборов кандидатов должны были представлять партию "Яблоко", но, вопреки закону, не отказались от своих зарубежных активов. Казалось бы, ситуация однозначная, но без возражений на заседании Центризбиркома все равно не обошлось.

Еще четыре кандидата ЦИК исключил из списка партии "Новые люди". Одного - из списка "ЛДПР". Владимир Жириновский это решение не оспаривал. Во вторник он был с визитом на одном из московских заводов, половина сотрудников которого - люди с ограниченными возможностями. Лидер либерал-демократов отметил, как важно для таких граждан иметь полноценную работу, приносить пользу. А вот пользы от некоторых политических партий, по словам Жириновского, нет никакой.

"Неприятное ощущение вызывают КПРФ. Она никогда не была и не является сейчас партией рабочих или крестьян. Это крупные предприниматели. И я ведь говорю не со стороны. Я почти 30 лет вижу их сидящих во фракции и молчащих. Почему? Потому что ему стыдно говорить. Ибо у всех у них миллионы и миллиарды", - заявил Жириновский.

Руководитель КПРФ во вторник тоже посетил производство. Геннадий Зюганов осмотрел предприятие, выпускающее акриловые ванны и душевые кабины. Напомнил об одном из основных положений программы партии - всесторонней поддержке бизнеса.

"Я объехал весь мир, был на всех видах производств, но, честно скажу, такого не видел. Особо хотел познакомиться, потому, что на ровном месте создано предприятие полностью почти автоматизированное и механизированное. Выходите за рубеж и делаете его конкурентоспособным со всеми предприятиями на планете", - отметил Зюганов.

Составить конкуренцию оппонентам старается и партия "Яблоко". Её лидер Николай Рыбаков в фирменной зеленой защитной маске прогулялся сегодня по Москве и раздал прохожим листовки с предвыборной программой.

"Это альтернативный курс развития России. Он содержит нашу позицию по свободам и правам человека, по развитию предпринимательства, по защите окружающей среды, по международной политике. Это находит большую поддержку у избирателей, потому что люди хотят политическую конкуренцию", - заявил Рыбаков.

Тот же цвет, но совсем другая идея - у партии "Зеленая альтернатива". Эту посылку в рамках агитационной кампании отправляют главе республики Саха. Внутри - символ антипремии "Зеленая галоша".

Ксения Качаева: И куда она у нас направляется? В город Якутск, республика Саха, Айсену Николаеву.

Михаил Вельмакин: Это человек который сказал, что в лесных пожарах, которые происходили на территории Якутии, виновато глобальное потепление.

Ксения Качаева: Безусловно, глобальное потепление имеет место быть, но стоит посмотреть правде в глаза и решать уже системные проблемы пожарной безопасности.

Другая партия с экологической повесткой - "Зеленые" - обувь почтой России никому не отправляла. Но подарки мэрам и губернаторам ее представители все же сделали. Лично вручили ведра для раздельного сбора мусора, призывая чиновников бережно относиться к окружающей среде.

"Говорят, обычно, если встречаешь бабу с ведрами - это не к добру. Но вот если экологи с баками, то я думаю, это к хорошему показателю!" – сказал лидер партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

А вот в партии "Справедливая Россия - За правду" сегодня обсуждали, как защитить работников культуры. В кабинете у Сергея Миронова собрались доверенные лица - руководители театров и артисты.

"Основная программа нашей партии начинается с раздела "культура". Больше таких партий нет. И это не дань моде. Мы осознанно это делаем, понимая, что это базис, это фундамент. Без опоры на нашу культуру не будет ничего!" – отметил Миронов.

Среди предложений - изменения законодательства в части сохранения репертуарных театров, отмена краткосрочных контрактов, а также - защита творческих работников от дискриминации.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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