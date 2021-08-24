Страны G7 обсудили ситуацию в Афганистане на экстренном саммите

О чём удалось договориться?

Экономическая помощь Евросоюза Афганистану приостановлена до тех пор, пока представители движения "Талибан", запрещённого в нашей стране, не покажут свои намерения. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн на экстренном саммите "Большой семёрки". Встреча прошла в формате видеоконференции и была полностью посвящена ситуации в Исламской республике.

Этот экстренный саммит продлился всего полтора часа. Кажется, лидеры "группы семи" еще до его начала отдавали себе отчет: чтобы разрешить кризис в Афганистане, одной встречи, сколько бы она ни продолжалась, будет недостаточно.

Все, до чего удалось договориться - расширить гуманитарную помощь стране. И заморозить экономическую. "Миллиард евро был предусмотрен Афганистану на будущие семь лет. Эта помощь пока заморожена до тех, пор пока мы не получим со стороны талибов гарантий того, что они будут соблюдать свои обязательства", - отметила Урсула фон дер Ляейн.

В их числе - борьба с терроризмом и уважение прав человека. Но что будет, если талибы ("Талибан" – запрещенная в России организация) не пойдут на сделку? Брюссель уже сейчас предлагает странам ЕС увеличить квоты на прием беженцев. А еще отказаться от механизма принудительной депортации афганцев на родину. Даже если приезжий явно представляет угрозу для общества.

Но Европа еще не сумела "переварить" предыдущую волну беженцев. Которые хлынули в страны ЕС после "арабской весны". И теперь там, очевидно, приходят в ужас от одной мысли о новом миграционном кризисе.

Так, австрийский канцлер Себастьян Курц сразу заявил, что пока он на посту, страна не примет ни одного афганца. Те же слова звучат из Греции. По приказу из Афин все приграничные войска приведены в состояние боевой готовности.

Не спешат вновь открывать двери и в Берлине. Германия тоже помнит, чем обернулось уверенное "мы справимся", сказанное Ангелой Меркель в 2015-м.

"Германия выделит 100 миллионов евро на оказание немедленной помощи. И еще 500 миллионов в перспективе. Мы также готовы сотрудничать с соседними странами, такими, как Пакистан и Иран, для оказания помощи беженцам", - заявила Меркель.

Впрочем, и там желающих немного. Так, президент Турции, которая сразу же укрепила границу с Ираном, уже заявил, что страна "не станет европейским складом для беженцев".

Самой радушной пока оказалась Великобритания. Королевство, заявил премьер Борис Джонсон, готово принять до 20 тысяч мигрантов из Афганистана. И это при том, что слишком мягкая миграционная политика ЕС стала одной из причин выхода Британии из Евросоюза.

Сразу после саммита журналисты спрашивают премьера: а лидеры "семерки" хотя бы высказали Джо Байдену недовольство необдуманным шагом Вашингтона, который фактически отдал талибам Афганистан.

Джонсон вопроса предпочитает не слышать. "Позвольте мне внести ясность. Текущая фаза эвакуации проходит успешно. Начиная с 14 августа, мы уже смогли вывезти из страны 9 тысяч человек. Я считаю, что это большой успех", - сказал политик.

Вот только в лагерях беженцев уже сейчас сотни тысяч человек. Готовых, как это показали страшные кадры из кабульского аэропорта, практически на все, чтобы только не оставаться жить при режиме талибов.

Представители запрещенной в России организации уже заявили: все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Дальше страна будет жить по новым законам. Нравится это кому-то или нет.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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