ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пенсии в 2022 году проиндексируют выше уровня инфляции

19:34
  • вторник
  • 24 августа 2021

Единовременная выплата – разовая мера

Пенсии в 2022 году проиндексируют выше уровня инфляции – как это происходит ежегодно. Объявленная единовременная выплата в 10 тысяч рублей – это временная мера, заявил президент России Владимир Путин.
Путин объявил о выплате для силовиков и курсантов

"Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад", - сказал Путин.

В то же время, и единовременную выплату пенсионерам в 10 тысяч рублей надо обеспечить максимально оперативно, без всяких хлопот и справок, заявил президент.  Путин подчеркнул, что необходимо поддержать людей, которым из-за пандемии коронавируса сегодня непросто как в психологическом, так и в материальном, житейском плане, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.