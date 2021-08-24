Единовременная выплата – разовая мера

Пенсии в 2022 году проиндексируют выше уровня инфляции – как это происходит ежегодно. Объявленная единовременная выплата в 10 тысяч рублей – это временная мера, заявил президент России Владимир Путин.

"Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад", - сказал Путин.

В то же время, и единовременную выплату пенсионерам в 10 тысяч рублей надо обеспечить максимально оперативно, без всяких хлопот и справок, заявил президент. Путин подчеркнул, что необходимо поддержать людей, которым из-за пандемии коронавируса сегодня непросто как в психологическом, так и в материальном, житейском плане, передает ТАСС.

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