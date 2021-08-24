Скончался барабанщик культовой британской группы Rolling Stones

Чарли Уоттсу было 80 лет

Барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. Известному музыканту было 80 лет.

В заявлении о смерти содержится просьба в это трудное время отнестись с уважением к его семье, близким друзьям и участникам коллектива. Также отмечается, что Уоттс был любимым мужем, отцом, дедушкой - и одним из величайших барабанщиков своего поколения.

Ранее стало известно, что Уоттс пропустит гастроли группы из-за проблем со здоровьем. Детали при этом не уточнялись. Известно, что в 2004 году барабанщик лечился от рака горла.

Чарли Уоттс присоединился к Rolling Stones в январе 1963 года. Тогда в составе группы были Мик Джаггер, Кит Ричардс и Брайан Джонс, передает TVC.RU.

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