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Скончался барабанщик культовой британской группы Rolling Stones

20:09
  • вторник
  • 24 августа 2021

Чарли Уоттсу было 80 лет

Барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. Известному музыканту было 80 лет.
Скончался легендарный джазовый барабанщик

В заявлении о смерти содержится просьба в это трудное время отнестись с уважением к его семье, близким друзьям и участникам коллектива. Также отмечается, что Уоттс был любимым мужем, отцом, дедушкой - и одним из величайших барабанщиков своего поколения.

Ранее стало известно, что Уоттс пропустит гастроли группы из-за проблем со здоровьем. Детали при этом не уточнялись. Известно, что в 2004 году барабанщик лечился от рака горла.

Чарли Уоттс присоединился к Rolling Stones в январе 1963 года. Тогда в составе группы были Мик Джаггер, Кит Ричардс и Брайан Джонс, передает TVC.RU.

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Участники группы The Rolling Stones Ронни Вуд, Чарли Уоттс и Кит Ричардс (слева направо)
Группа Rolling Stones
Группа Rolling Stones
Чарли Уоттс
Чарли Уоттс
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