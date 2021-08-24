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Назван новый штатный автомат российской армии

20:31
  • вторник
  • 24 августа 2021

"Калашников" уже выпускает его модернизированный вариант

Разработанный группой компаний "Калашников" автомат АК-12 в ближайшие несколько лет станет новым штатным автоматом российской армии. "Калашников" уже приступил к производству модернизированного варианта оружия, сообщили в пресс-службе группы компаний.
"Калашников" опубликовал видео испытаний секретного российского оружия

"С 2018 года АК-12 заменяет АК-74, а в ближайшие несколько лет он станет основным автоматом российских вооруженных сил", - заявили в пресс-службе во время Международного военно-технического форума "Армия-2021".

В ГК пояснили, что на "Армии-2020" был показан облик АК-12, сформированный по итогам войсковой эксплуатации. А в модели, которую сейчас выпускает "Калашников", учтены все доработки, приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

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