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Облитый зеленкой Порошенко обвинил в нападении Зеленского

21:04
  • вторник
  • 24 августа 2021

Экс-президент заявил, что его такими методами не остановить

Организатор нападения на Петра Порошенко, в результате которого экс-президент Украины оказался облит зеленкой – Владимир Зеленский. Политик уверен в причастности нынешнего президента к инциденту в центре Киева – и предупреждает, что такими методами его не остановить.
Облитого зеленкой Порошенко увезла киевская полиция (видео)

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы добровольцев, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей", - приводит заявление Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Экс-президент Незалежной 24 августа принял участие в "Марше защитников Украины". После акции злоумышленник облил Порошенко зеленкой. Мужчину задержали и доставили в управление полиции. Возбуждено дело по статье "хулиганство", нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы, передает РИА Новости.

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