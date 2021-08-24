Москвичам пообещали ливни и град

Погода испортится во второй половине дня среды

Солнечное утро 25 августа сменится облачной погодой, а затем и дождем. Ливень начнется во второй половине дня среды, пик непогоды прогнозируется примерно на 18-19 часов. Дождь продолжится и в четверг, возможен град.

"Москву начнет накрывать завтра во второй половине дня, ближе к вечеру. Но самые интенсивные дожди прошумят в столице и окрестностях в четверг, особенно в ночь. В общей сложности на город прольется до 15 мм осадков", - рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Норма для августа составляет 77 мм осадков. Так что 26 августа, по словам синоптика, выпадет около 20% месячной нормы осадков, передает ТАСС.

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