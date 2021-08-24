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Байден задумался о продлении миссии США в Афганистане

21:49
  • вторник
  • 24 августа 2021

Президент США обсуждает вопрос о сроках эвакуации

Крайним сроком вывода американских войск из страны пока остается 31 августа - из-за высокого риска терактов, заявил лидерам G7 президент США. В то же время Джо Байден отмечает, что возможность продления американской миссии в Афганистане сохраняется, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
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"Талибан" (запрещенная в России организация) ранее заявил, что США и другие страны НАТО должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. В то же время Джо Байден говорил, что обсуждает вопрос о продлении сроков.

Также стало известно, что власти Канады готовы оставить свои войска в Кабуле после 31 августа. Премьер-министр страны Джастин Трюдо отметил, что лидеры стран "Большой семерки" готовы спасти как можно больше афганцев, желающих покинуть свою страну. Канада, к примеру, готова принять у себя 20 тысяч афганских граждан.

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