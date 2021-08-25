Минобороны эвакуирует 500 граждан России, ОДКБ и Украины из Афганистана

Создана группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации
Как сообщили в Министерстве обороны России, согласно поручению президента Владимира Путина, ведомство организует эвакуацию из Афганистана более 500 человек.
"Более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - уточнили в Минобороны (цитата по ТАСС).
Там добавили, что для выполнения задачи создана группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации. Сосредоточены самолеты на аэродроме в Ульяновске. На них уже находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков.
Также сообщается, что в самолетах подготовлен запас индивидуальных рационов питания, питьевой воды и одеял.
Прежде президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Представители запрещенного в России движения "Талибан" объявили, что взяли страну под контроль, война окончена. Сейчас проводится эвакуация иностранных граждан.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram