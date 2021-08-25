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Минобороны эвакуирует 500 граждан России, ОДКБ и Украины из Афганистана

08:13
  • среда
  • 25 августа 2021

Создана группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации

Как сообщили в Министерстве обороны России, согласно поручению президента Владимира Путина, ведомство организует эвакуацию из Афганистана более 500 человек.
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"Более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - уточнили в Минобороны (цитата по ТАСС).

Там добавили, что для выполнения задачи создана группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации. Сосредоточены самолеты на аэродроме в Ульяновске. На них уже находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков.

Также сообщается, что в самолетах подготовлен запас индивидуальных рационов питания, питьевой воды и одеял.

Прежде президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Представители запрещенного в России движения "Талибан" объявили, что взяли страну под контроль, война окончена. Сейчас проводится эвакуация иностранных граждан.

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