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Разведка США не смогла точно определить происхождение коронавируса

08:07
  • среда
  • 25 августа 2021

Есть две версии, но окончательных выводов не сделано

Разведка Соединенных Штатов представила главе Белого дома Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19, сообщает со ссылкой на источники газета Washington Post.
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В публикации уточняется, что к конкретным выводам авторы документа прийти не смогли. Рассматриваются две основные версии - переход патогена от животного к человеку и утечка из лаборатории в Китае.

Ранее власти США отметили, что не исключают версию распространения коронавируса из-за аварии в научном учреждении КНР. По словам самого Байдена, обсуждение идет вокруг двух вероятных сценариев, но окончательных выводов пока не сделано.

В связи с этим американский лидер попросил разведку "удвоить усилия по сбору и анализу информации".

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