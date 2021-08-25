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Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

08:14
  • среда
  • 25 августа 2021

Данные представила Счетная палата

Как следует из отчета Счетной палаты, к 1 июля госдолг России превысил 20,4 триллиона рублей.
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"По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн рублей", - отмечено в тексте.

Уточняется, что рост госдолга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,8%. Также в документе сказано, что внутренний долг вырос на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7%, до 16,187 триллиона рублей.

В общем объеме госдолга его доля увеличилась с 77,9 до 79,3%. Рост внешнего долга составил 1,839 миллиарда долларов - до 58,542 миллиарда.

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