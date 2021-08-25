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СК определил 12 причастных к блокадам Крыма

08:19
  • среда
  • 25 августа 2021

Возбуждено уголовное дело

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс рассказал о деятельности рабочей группы, которая готовит иск к Украине из-за нанесенного региону ущерба. Речь о группе лиц, которые поддерживали блокаду полуострова.
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"Мы направляли материалы на 12 человек в Следственный комитет. По предварительной информации, они стали фигурантами уголовного дела", - уточнил Фикс (цитата по ТАСС).

Вместе с тем председатель Госсовета Владимир Константинов отметил, что материалы готовятся к подаче в российский суд.

Как ранее сообщили в СК, ведомство впервые возбудило уголовное дело по статье "Экоцид". Повод - водная блокада Крыма со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала.

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