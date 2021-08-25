Канье Уэст решил сменить имя

Свое желание певец объяснил "личными причинами"

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы для смены имени, пишет журнал Variety.

Как уточняется в материале, ходатайство подано в суд Лос-Анджелеса. 44-летний певец хочет, чтобы его называли не Канье Омари Уэст, а "Йе" (сценический псевдоним).

Свое желание исполнитель объяснил "личными причинами".

Ранее Уэст и фотомодель Ким Кардашьян подали в суд документы на развод после семи лет брака. В настоящее время певец восстанавливает дом своего детства в Чикаго.

Поклонники Уэста же до сих пор жду релиза нового альбома Donda - выйти он должен был еще в прошлом году.

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