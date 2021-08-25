Москвичей предупредили о небольшом дожде в среду

Существенного похолодания пока не ожидается

В среду жителей российской столицы ждет облачность с прояснениями, вечером пройдет небольшой дождь. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, большую часть дня Москва будет оставаться под прохладным, но "относительно погожим" гребнем антициклона.

"Вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака", - добавила метеоролог.

Днем в городе будет 18-20 градусов выше нуля, в Подмосковье - до плюс 17-22.

Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, оно будет слабо падать. Ожидаемый уровень - 747 миллиметров ртутного столба.

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