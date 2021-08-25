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Москвичей предупредили о небольшом дожде в среду

08:24
  • среда
  • 25 августа 2021

Существенного похолодания пока не ожидается

В среду жителей российской столицы ждет облачность с прояснениями, вечером пройдет небольшой дождь. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
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По ее словам, большую часть дня Москва будет оставаться под прохладным, но "относительно погожим" гребнем антициклона.

"Вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака", - добавила метеоролог.

Днем в городе будет 18-20 градусов выше нуля, в Подмосковье - до плюс 17-22.

Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, оно будет слабо падать. Ожидаемый уровень - 747 миллиметров ртутного столба.

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