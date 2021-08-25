Арзамасова и Авербух рассекретили имя новорожденного сына

Больше 10 дней мальчик был без имени

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова 14 августа стали родителями. У пары родился мальчик. Но больше 10 дней малыш был без имени.

Накануне фигурист забрал супругу из роддома и отвез домой. Первое, что сделала Елизавета Арзамасова в соцсетях - выложила фото сына (разумеется, со скрытым лицом) и поблагодарила всех за поддержку. А уже в следующем посте актриса раскрыла интригу с именем малыша.

"Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич! Лёвушка", - подписала актриса снимок, на котором запечатлена ножка ребенка.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова стали родителями 14 августа. О том, что фигурист и актриса встречаются, стало известно летом прошлого года. В декабре они поженились, а уже в апреле сообщили о том, что ждут ребенка.

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