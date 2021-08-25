Разыграно первое золото Паралимпиады-2021

Завершились соревнования в индивидуальной гонке преследования на треке

На Паралимпиаде в Токио определился первый победитель.

Австралийская велогонщица Пейдж Греко стала первой в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров на треке.

Спортсменка не просто завоевала золото, но и установила новый мировой рекорд - 3 минуты 50,815 секунды.

Второй стала китаянка Ван Сяомэй. Бронза досталась немке Дениз Шнайдер. Российских представителей в этой дисциплине не было.

Токийская Паралимпиада продлится до 5 сентября.

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