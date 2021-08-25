Спрос на курьеров в России вырос в 3,3 раза

Больше всего таких вакансий - в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье

Как следует из данных исследования Headhunter, на которое ссылается ТАСС, летом 2021 года количество вакансий для курьеров выросло в 3,3 раза по сравнению с летом 2020-го.

"Количество вакансии для курьеров, открытых летом 2021 года в России, выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и превысило 25 тыс. предложений", - сказано в сообщении.

Среди регионов по количеству вакансий лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Так, в столице число вакансий для курьеров выросло на 160% и сейчас составляет 6 тысяч.

Самую высокую медиану зарплаты представителям этой профессии предлагают в Московской области - 67 тысяч рублей. В Москве - 64 тысячи.

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