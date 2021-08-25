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Ущерб от землетрясения в Гаити превысил 1 миллиард долларов

09:13
  • среда
  • 25 августа 2021

Погибли 2207 человек

Новостной портал Haiti Libre сообщил со ссылкой на данные властей, что ущерб от произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити составил по меньшей мере 1,12 миллиарда долларов.
Видео мощного землетрясения в Гаити

Как отмечено в публикации, руководство страны находится в контакте с представителями ООН, ЕС и Всемирного банка. Рассматривается перспектива выделения средств на восстановление пострадавших от стихии районов.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити утром 14 августа. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке.

По официальной информации, жертвами стали 2207 человек, более 12 тысяч пострадали. Полностью или частично разрушено около 130 тысяч зданий. Введен режим чрезвычайного положения.

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