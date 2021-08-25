В Китае нашли месторождение сланцевой нефти

Это называют "прорывом" для страны

На территории Дацинского нефтегазового месторождения (северо-восточная провинция Китая Хэйлунцзян) обнаружили запасы сланцевой нефти, сообщило Центральное телевидение КНР.

"Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 млрд тонн", - уточняется в сообщении.

Случившееся назвали "прорывом Китая в разведке и разработке сланцевой нефти".

По запасам Дацинское нефтегазовое месторождение - крупнейшее в стране. Обнаружили его в 1959 году. Около 5,7 млрд тонн - таковы запасы нефти в нем.

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