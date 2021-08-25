ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлен рейтинг самых богатых женщин России

09:24
  • среда
  • 25 августа 2021

Состояние лидера оценивается в 13 миллиардов долларов

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России. Первое место заняла основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов.
Безос потерял первое место в рейтинге самых богатых людей

В топ-3 также попали бывшая владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда) и совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда).

Четвертой оказалась дочь совладельца компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина (900 миллионов долларов). Замкнула пятерку Валентина Шнайдер - совладелица сети супермаркетов "Светофор" (650 миллионов).

В первой десятке также места получили акционер компании "Прогресс Капитал" Ольга Белявцева, владелица акций "Фосагро" Евгения Гурьева, Татьяна Ковальчук (владеет 49,9% компании "Большой дом 9"), совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко, экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.