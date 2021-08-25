Представлен рейтинг самых богатых женщин России

Состояние лидера оценивается в 13 миллиардов долларов

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России. Первое место заняла основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов.

В топ-3 также попали бывшая владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда) и совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда).

Четвертой оказалась дочь совладельца компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина (900 миллионов долларов). Замкнула пятерку Валентина Шнайдер - совладелица сети супермаркетов "Светофор" (650 миллионов).

В первой десятке также места получили акционер компании "Прогресс Капитал" Ольга Белявцева, владелица акций "Фосагро" Евгения Гурьева, Татьяна Ковальчук (владеет 49,9% компании "Большой дом 9"), совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко, экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена.

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