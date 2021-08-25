Непростой характер: как Маргарита Терехова изводила режиссеров и побила Боярского

Легендарной актрисе исполнилось 79 лет

Маргарита Терехова отмечает день рождения - легендарной актрисе исполнилось 79 лет. Она блистала в главных ролях у известных режиссёров. Но многим коллегам по цеху Терехова запомнится не только своим талантом, но и тяжелым характером. Подробнее - в нашем материале.

Её называли нежной фурией, ураганом - актрису, которая подчинила себе одного из самых опытных и почитаемых советских режиссёров - Яна Фрида.

"Она попросила уйти режиссёра: "Не мешайте сниматься". И пока режиссёр от неё отходил так, что его не было видно, она не начинала съёмки",- вспоминает Михаил Боярский.

Противостояние двух великих, режиссёра Яна Фрида и актрисы Маргариты Тереховой, на съёмках картины "Собака на сене"началось едва ли не с первой минуты их встречи.

"Она, конечно, тут же взорвалась и считала себя, естественно, вправе потянуть одеяло на себя, потому что ей казалось, что она там, в драматургии, понимает намного больше", - рассказывает режиссер Андрей Житинкин.

Ян Фрид прославился своими музыкальными картинами: "Двенадцатая ночь", "Сильва", "Летучая мышь". В этом жанре он был вне конкуренции. "Собака на сене" должна была стать ещё одной лёгкой комедией. Но Терехова, которую режиссёр пригласил на роль гордой Дианы, решила: легко здесь точно не будет.

"Нельзя Тереховой говорить, что это очень лёгкая история, что тут не надо затрачиваться, что, давай, вот - брызги шампанского. Какие брызги? Она всё через сердце", - говорит Житинкин.

Пропускать через сердце Маргариту Терехову научил главный мастер её жизни и творчества - режиссёр Андрей Тарковский. Это он отметил её способность быть обаятельной и отталкивающей одновременно. Как в зеркало глядел.

"Он просто её перепрограммировал. А она стала очень глубоким человеком. Она читала философские труды, по психологии очень много. И стала верующим человеком", - вспоминает Житинкин.

Молодой и ещё неопытный Боярский сразу попал под обаяние своей партнёрши и готов был на всё ради неё. Даже объединиться для борьбы против режиссёра.

"Я был подкаблучником, так сказать. И я целиком и полностью подчинялся ей", - вспоминает Боярский.

"Миша Боярский, на моё великое счастье,первый раз играл героя-любовника. Ну если бы у меня не было в союзниках Боярского... Мы воевали прямо на площадке. Даже мизансцены иногда сами устраивали", - вспоминала сама Терехова.

"Конечно, видно, что Боярский ведомый.Вот Терехова в Диане - стопроцентная Терехова. Она иногда сама вела мужчину, и ей очень нравилось, что ей подчиняются", - говорит Житинкин.

После первых репетиций Ян Фрид решил снять молодого актёра с роли. Он казался режиссёру слишком зажатым и неуверенным. Но Терехова отстояла Боярского.

"Я ей вдвойне благодарен за то, что она поддержала меня в трудную минуту", - говорит Боярский.

Тут же поползли слухи об их служебном романе. В группе шептались: "Терехова положила глаз на Боярского".

"И вообще, она была пропитана любовью, эта картина: и весна около Чёрного моря, и запахи, которые витали в воздухе, и лёгкое вино, и костюмы, и сама драматургия... Всё способствовало тому, чтоб все были влюблены", - вспоминает Боярский.

Съёмки проходили в Ливадийском дворце в Крыму. Экскурсии во время съёмок не прекращались, и толпы зевак наблюдали за битвой режиссёра и актрисы. Терехова подтрунивала, высмеивала, бросала колкие реплики в сторону Яна Фрида - ну точь-в-точь, как её Диана.

"Мужики-то все, конечно, были очарованы. И чем она была эмоциональней, тем больше привлекала внимание мужчин. При всём при том, что она говорила грубые слова,она это делала через смех. Не впрямую. Злобы на её лице никогда не было. Были ирония и шутка. Так что это было очень обаятельно. Злость её только украшала. Азарт, колкость - это…. Это привлекало к себе. Она непокорная", - рассказывает Боярский.

Терехова могла сорвать съёмку из-за любой детали - неприглядного куста, который попал в кадр, или слишком длинного шлейфа, который прикрепили к её платью. Но режиссёр не собирался так легко сдаваться: энергично спорил с Тереховой и даже показывал, как нужно играть.

"Когда он показывал, она просто выходила из себя. "Это надо сделать так..." - "Сейчас, я так и сделаю! Меня в кино вообще никогда в жизни не возьмут сниматься. Он очень неуклюже показывал женщину", - вспоминает Боярский.

"Она, конечно, Яна Фрида сумела послать - в хорошем смысле. Есть актрисы, которые имеют на это право, на вот такую свою позицию, очень жёсткую. Иначе бы не было этого характера актрисы и не было бы этой индивидуальности", - уверен Житинский.

Сцена объяснения Дианы и Теодора проходила на пике конфликта с режиссёром. Терехова в эмоциях со всей силы отхлестала Боярского по лицу. Удары были такими, что у Боярского выступили слёзы, а из носа потекла настоящая кровь.

"Ну от вас, сударыня, что угодно. Но она мне так засандалила, что я до сих пор это помню. Причём получалось не только рукой, но и кольцами, которые у неё были на руках. Полукастет такой", - рассказывает Боярский.

"Она его побила по-настоящему. И я помню, что он не ожидал, вытаращил глаза, потому что Маргарита Борисовна обожала поставить партнёра в тупик", - говорит Житинкин.

"И на фоне других, кривляющихся, как уж там придумал режиссёр - частушки какие-то странные, и там еще много чего странного - но всё снялось, потому что нашу линию мы вытянули по такой вот, по любовной линии. И стало какое-то живое чувство", - рассказывала сама Терехова.

Но поиски живого чувства ударили и по самой актрисе. Терехова попала в больницу.

"Большие актёры и актрисы - они в зоне риска, потому что у них такие перегрузки, они на уровне таких затрат работают, что иногда может быть и срыв", - объясняет Житинкин.

Объявление мира между режиссёром Яном Фридом и актрисой Маргаритой Тереховой на съёмках фильма "Собака на сене" состоялось, когда все были уже убеждены: эта война не закончится никогда. Фрид словно почувствовал, что материал пошёл, и отдал съёмочную площадку на откуп приме.

"Из-за того, что так было сложно на площадке, из-за того, что, как я говорю, летали искры - вот эта энергетика осталась в картине", - вспоминает Житинкин.

"Маргарита Борисовна была женщиной очень строптивой. Это необъезженный мустанг. Её никому не удавалось оседлать. Нет, это очень сложная женщина. Но результат налицо, и тут уже победителей не судят. Она выиграла этот бой у всех - и у режиссёра, и у партнёров", - вспоминает Боярский.

"Собака на сене" - любимый народом фильм, это просто чудо. Это просто чудо - чтобы воевать прямо на площадке, да и потом ещё выглядеть прекрасно и казаться аристократами. А там, где чувства вообще без жизни, без истинных поисков чего-то настоящего от самой жизни - вообще не может быть никакого кинематографа, это точно", - заключила Терехова.

По материалам программы "Звезда с гонором".

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