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Регионы России получат 5,9 млрд на ускоренное расселение аварийного жилья

09:42
  • среда
  • 25 августа 2021

В числе этих регионов - Татарстан, Карелия и Башкирия

Как сообщили в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ, восьми регионам России выделят деньги на досрочное завершение программы расселения аварийного жилья.
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"На данный момент осуществляется подготовка решения о выделении порядка 5,9 млрд рублей, которые также будут направлены на ускоренную реализацию программы", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в числе этих регионов - Татарстан, Карелия, Башкирия, Северная Осетия, Кемеровская и Новосибирская области, Хабаровский край.

В целом уже одобрены заявки на ускоренное финансирование для 28 регионов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на ускоренное переселение граждан из аварийного жилья более 13 миллиардов рублей.

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