Регионы России получат 5,9 млрд на ускоренное расселение аварийного жилья

В числе этих регионов - Татарстан, Карелия и Башкирия
Как сообщили в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ, восьми регионам России выделят деньги на досрочное завершение программы расселения аварийного жилья.
"На данный момент осуществляется подготовка решения о выделении порядка 5,9 млрд рублей, которые также будут направлены на ускоренную реализацию программы", - приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что в числе этих регионов - Татарстан, Карелия, Башкирия, Северная Осетия, Кемеровская и Новосибирская области, Хабаровский край.
В целом уже одобрены заявки на ускоренное финансирование для 28 регионов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на ускоренное переселение граждан из аварийного жилья более 13 миллиардов рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram