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Росстат назвал привлекательные для переезда регионы

10:05
  • среда
  • 25 августа 2021

Движение с севера на юг и с востока на запад - обычная тенденция

В прошлом году россияне чаще переезжали в Севастополь, Адыгею, Краснодарский край и Крым, а также в Ленинградскую область и Подмосковье.
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата. Чаще всего переезжают люди трудоспособного возраста из северо-восточных территорий, где суровый климат и плохая инфраструктура. Они стремятся в южные и западные регионы страны, поближе к крупным городам.

Наибольший отток населения отметили в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Коми, Мурманской области, Еврейской автономной области, Северной Осетии, Хабаровском крае, Томской и Омской областях, а также в Забайкалье.

Тем не менее, в 2020 году уровень внутренней миграции в России оказался самым низким за последние девять лет. Это связано с коронавирусной пандемией.

"Люди боялись менять место жительства. Кроме того, были и ограничения на перемещения, введенные региональными властями", - объяснил политолог Ростислав Туровский.

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