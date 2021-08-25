Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства

Перечислены четыре ключевых фактора

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех дал интервью телеканалу News18, в котором рассказал, в чем видит причины падения правительства страны, где власть захватили представители запрещенного в России движения "Талибан".

"Талибы никогда не подвергались давлению; они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у "Талибана". США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его", - сказал политик.

Он добавил, что легитимизировали талибов межафганские переговоры в Дохе. Еще одна причина - давление со стороны американских союзников.

"Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную. Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой?", - заметил Салех.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что в правительстве Афганистана были люди, которые принимали все происходящее как должное.

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