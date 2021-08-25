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Глава NASA назвал Рогозина своим другом

10:17
  • среда
  • 25 августа 2021

Билл Нельсон рассчитывает приехать в Россию

Глава американского аэрокосмического агентства (NASA) Билл Нельсон заявил в беседе с РИА "Новости", что намерен посетить Россию, когда улучшится ситуация с коронавирусом.
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"Я приеду, как только позволит ситуация с COVID-19. Рассчитываю увидеть моего друга (гендиректора “Роскосмоса”) Дмитрия Рогозина", - отметил он.

При этом Нельсон не исключил более ранней встречи с Рогозиным в Дубае.

Кроме того, глава NASA подчеркнул, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по Международной космической станции после 2030 года, а также по окололунной станции Gateway.

Проект Лунной орбитальной платформы-шлюза предусматривает строительство международной обитаемой окололунной станции для изучения Луны и дальнего космоса.

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