Повзрослевший мальчик с обложки альбома Nirvana подал на группу в суд

Он требует моральной компенсации

Американец Спенсер Элден, чья фотография в младенчестве стала обложкой альбома Nevermind группы Nirvana, подал иск в суд на коллектив о распространении детской порнографии.

Обложка Nevermind – одна из самых узнаваемых в поп-культуре. На ней изображен обнаженный младенец под водой в бассейне, плывущий к долларовой банкноте, которая прицеплена к рыболовному крючку.

Спустя 30 лет Элдер требует моральной компенсации за изображение его половых органов. Мужчина рассказал, что испытывает сильнейший стресс и ему пришлось обратиться за помощью к врачам. Американец уверен, что его использовали в целях повышения популярности группы, намеренно используя "шок-контент".

Родители, по словам исца, не подписывали документы, разрешающие использование изображения в коммерческих целях.

В список ответчиков попали оставшиеся в живых участники группы - Дэйв Грол и Крист Новоселич, а также наследники Курта Кобейна и фотограф обложки, пишет TMZ. С каждого Элден требует не менее 150 тысячи долларов (11 миллионов рублей).

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