ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Повзрослевший мальчик с обложки альбома Nirvana подал на группу в суд

10:34
  • среда
  • 25 августа 2021

Он требует моральной компенсации

Американец Спенсер Элден, чья фотография в младенчестве стала обложкой альбома Nevermind группы Nirvana, подал иск в суд на коллектив о распространении детской порнографии.
Тест: что вы знаете о Курте Кобейне?

Обложка Nevermind – одна из самых узнаваемых в поп-культуре. На ней изображен обнаженный младенец под водой в бассейне, плывущий к долларовой банкноте, которая прицеплена к рыболовному крючку.

Спустя 30 лет Элдер требует моральной компенсации за изображение его половых органов. Мужчина рассказал, что испытывает сильнейший стресс и ему пришлось обратиться за помощью к врачам. Американец уверен, что его использовали в целях повышения популярности группы, намеренно используя "шок-контент".

Родители, по словам исца, не подписывали документы, разрешающие использование изображения в коммерческих целях.

В список ответчиков попали оставшиеся в живых участники группы - Дэйв Грол и Крист Новоселич, а также наследники Курта Кобейна и фотограф обложки, пишет TMZ. С каждого Элден требует не менее 150 тысячи долларов (11 миллионов рублей).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Группа Nirvana
Группа Nirvana
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.