Польша построит на границе с Белоруссией стену для защиты от беженцев

Варшава не хочет их принимать

На границе Белоруссии и Польши разрастается миграционный кризис. Десятки беженцев с Ближнего Востока, желающих попасть в Европу, остаются заблокированными без еды и медикаментов. Как заявили в белорусском МИД, поляки не хотят решать проблему, их действия противоречат международным нормам. В ООН призывают Варшаву принять мигрантов. Однако Польша стоит на своём. И уже объявила о строительстве двухметровой стены на границе.

Солдаты аккуратно и в несколько рядов разматывают колючую проволоку. Военные кордоны выстраиваются по всей пограничной линии Польши с Белоруссией. Таким радикальным способом Варшава решила справиться с проблемой миграционного кризиса. Следующий шаг - огромный забор вдоль всей границы с Белоруссией.

"Мы выбрали конструкцию, аналогичную той, которая была возведена на венгерско-сербской границе несколько лет назад. По границе с Белоруссией будет две линии. Первая - с колючей проволокой. Вторая - сам забор высотой 2,5 метра. Еще мы увеличим количество солдат, несущих службу на польско-белорусской границе", - говорит министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Все поселенцы вынужденного лагеря - выходцы из Сирии, Ирака и Афганистана. В поисках лучшей жизни и от ужасов войны бежали в Евросоюз через территорию Белоруссии. Но как только зашли на приграничные земли, оказались, по факту, заблокированными с обеих сторон. То, что происходит сейчас, это уже, по сути, перекладывание ответственности. Позиция Варшавы довольно чёткая: полностью границу с Польшей мигранты не пересекли, значит и отвечать за них по всем нормам гражданского права должны на территории той страны, которая их впустила, то есть в Белоруссии.

Похожей тактики придерживаются и власти Литвы. Вильнюс оказался в аналогичном положении ещё в начале лета. По данным МВД страны, только в этом году литовско-белорусскую границу уже пересекли свыше 4 тысяч человек. Вместе с собой мигранты приносят целый спектр проблем, которые бумерангом бьют по внутриполитической ситуации. Те беженцы, которым удалось пробраться в Евросоюз, недовольны условиями проживания. Местные, которые вынуждены с ними соседствовать, жалуются на разгул преступности. И виноваты во всём этом, по мнению правительства Литвы, Белоруссия, которая чуть ли не специально привозит иностранцев на границу и таким образом провоцирует миграционный кризис.

"Мы должны послать очень четкий сигнал всем, кто захочет воспользоваться таким инструментом давления на Европейский Союз. На каждое действие будет нанесён ответный удар", - предупредил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

В Минске все действия Варшавы и Вильнюса называют не иначе как провокацией. МИД Польши выставил на границе конвой, даже не дожидаясь официального ответа от коллег. Будто забывая, что Белоруссия - суверенное государство и такое отношение, как минимум, нарушает все нормы международного права.

"Мы неоднократно отмечали, что Беларусь не создаёт, и не будет создавать пограничных проблем. У нас было налажено образцовое пограничное сотрудничество с сопредельными странами, в числе которых и Польша. Действовали соответствующие программы, реализовывались проекты технической помощи, направленные на интересы граждан ЕС и Беларуси, а также на предотвращение подобных ситуаций", - заявили в МИД Белоруссии.

Ситуацию неоднократно комментировал и президент Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что инициатором эскалации миграционного кризиса является Польша. Страны Евросоюза должны гарантировать предоставление убежища. Все стандарты чётко изложены в европейской конвенции по правам человека. Закреплены также и в конвенции о статусе беженцев. Судя по всему, некоторым странам, прежде чем кичиться европейскими ценностями, для начала следует ознакомиться со своими обязанностями.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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