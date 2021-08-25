Пять человек насмерть отравились алкоголем в Карелии

Еще трое остаются в больнице

Восемь жителей Белоруссии, работавших на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, отравились суррогатным алкоголем, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Изначально сообщалось о четырех погибших.

"Умер еще один человек [из отравившихся] в республиканской больнице [Карелии]", - рассказали в среду утром в ведомстве.

Еще трое пострадавших остаются в стационарах, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Лабораторные исследования подтвердили у всех госпитализированных наличие в крови метанола. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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