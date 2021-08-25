ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять человек насмерть отравились алкоголем в Карелии

10:33
  • среда
  • 25 августа 2021

Еще трое остаются в больнице

Восемь жителей Белоруссии, работавших на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, отравились суррогатным алкоголем, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Семь человек отравились неизвестным веществом в немецком университете

Изначально сообщалось о четырех погибших.

"Умер еще один человек [из отравившихся] в республиканской больнице [Карелии]", - рассказали в среду утром в ведомстве.

Еще трое пострадавших остаются в стационарах, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Лабораторные исследования подтвердили у всех госпитализированных наличие в крови метанола. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.