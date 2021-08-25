ФСБ задержала 31 участника террористической организации

У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу

Как сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ, силовики в ходе спецоперации в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае задержали членов запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

"Пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников", - приводит сообщение ЦОС ТАСС.

Участники ячейки занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зоны боевых действий. Кроме того, они призывали к совершению терактов и финансировали находящихся в Сирии участников террористической структуры.

У задержанных изъяли пропагандистские видеоматериалы, запрещенную религиозную литературу, средства связи. Возбуждены уголовные дела.

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